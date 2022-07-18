ما هو «حوار بيترسبرج للمناخ» الذي يشارك فيه الرئيس السيسي اليوم؟

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر «حوار بيترسبرج للمناخ»، اليوم، في مدينة بون الألمانية، بناء على دعوة المستشار الألماني أولف سولتش، حيث أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «حوار بيترسبرج» يعد إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تأتي تقديرا للدور الحيوي الذي قامت به مصر في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

قمة تحضيرية

وحول أهمية مؤتمر «حوار بيترسبرج للمناخ»، قال وليد منصور، مدير برنامج المناخ في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، إن قمة بيترسبرج للمناخ، بدأت في مدينة بون بألمانيا منذ ما يقرب من 10 سنوات، وتعد قمة تحضيرية أكثر من كونها تنفيذية على عكس مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذي سوف تستضيفه مصر في نسخته الـ27 في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا مؤتمر «حوار بيترسبرج للمناخ» مؤتمر إستراتيجي يتم عقده قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويكون فيه تحالف بين ألمانيا نظرا لأنها من أكثر الدولي المهتمة بقضايا المناخ والدولة التي سوف تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ.

«بترسبيرج» انعكاس لـ«قمة المناخ»

وأوضح «منصور» أن هذا القمة تكون انعكاس لمدى نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لأنها كما قولنا من قبل تعد بمثابة قمة تحضرية لقمة الأمم المتحدة، فهي عبارة عن اجتماع مصغر يحضر فيها رؤساء الدول أو ما ينوب عنهم بشكل تنفيذي لقمة المناخ فبالتالي نجاج القمة يعد نجاح لمؤتمر قمة الأمم المتحدة في المناخ.

وأرجع «منصور» سبب مشاركة الرئيس السيسي في «حوار بيترسبرج للمناخ» لعدة أسباب أبرزها أننا الدولة التي سوف تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، ثانياً أنه من الواضح أن الرئيس يولي أهمية كبيرة لقضايا البيئة والمناخ، والأهم أنها فرصة جيدة لتواجد مصر وظهورها في محفل بهذا القيمة، لافتاً إلى أنه في السابق كان لا يوجد تمثيل وتواجد لمصر على المستوى الرئاسي.