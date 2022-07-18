إيجاس و«ونترشال ديا» الألمانية توقعان مذكرة لخفض الانبعاثات

وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة - إيجاس مذكرة تفاهم مع شركة Dea Nile Gmbh لإعداد دراسات في مجال اصطياد الكربون واستخدامه وتخزينه.

بحث الفرص المتاحة للبدء في مشروعات اصطياد الكربون

وبموجب المذكرة ستعمل الشركتان على تقييم ودراسة الجدوى الفنية والتجارية وبحث الفرص المتاحة للبدء في مشروعات اصطياد الكربون واستخدامه وتخزينه ودراسة إمكانية استخدام الحقول التابعة لشركة ديا لتخزين الكربون في المستقبل عند نضوبها، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الفنية والتجارية لتطبيق تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الفيروزي بمصر ويتضمن الاتفاق أيضا تقديم المشورة الفنية لإيجاس فيما يخص منظومة الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات EU ETS، ووضع الإطار التنظيمي والاشتراطات البيئية لمشروعات اصطياد الكربون واستخدامه وتخزينه.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور المهندس مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس والمهندس سامح صبري مدير عام شركة ونترشال ديا مصر، بحضور الدكتور سمير القرعيش نائب رئيس شركة إيجاس لتحول الطاقة والاستدامة.

تعزيز دور الشركات في مجال التحول الطاقي

الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز دور الشركات في مجال التحول الطاقي لدعم جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات التوسع في الطاقات الخضراء والاهتمام بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتخصصة في خفض الانبعاثات وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 أواخر العام الجاري.