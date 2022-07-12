نائب رئيس «البترول» الأسبق: اتجاه عالمي لاستخدام السولار بدلا من الغاز

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن تركيا من الدول المستوردة للنفط والغاز الطبيعي المسال من مصر لقرب المسافة بين البلدين والسعر الجيد، لافتا إلى أن أسعار النفط تأثرت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير الماضي، ما أثر سلبا على تركيا التي تحاول البحث عن مصادر للنفط في البحر الأسود.

تأثير الأزمة على تركيا

وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث الأخبار»، مساء اليوم الثلاثاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن استمرار تذبذب أسعار الغاز سيأثر بشكل أكبر من الحالي على تركيا وعلى الليرة التركية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية غير متضررة من الوضع الحالي، بسبب وجود فوائض في النفط والغاز الطبيعي، لافتا إلى أن سعر الغاز الطبيعي داخل الولايات المتحدة أغلى بسبب وجود ضرائب محملة على البنزين والوقود، كما أنه لا يوجد دعم للوقود مقدم بالنسبة للمواطن الأمريكي.

السولار بديلا عن الغاز

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الدولة الكبرى المستهلكة للطاقة تواجه ضغوط وعلى رأسها الصين ويمكن حاليا البدء التفكير في استخدام الطاقة البديلة الفترة المقبلة لأنه لا يمكن التغيير باستخدام الطاقات البديلة في وقت سريع، مبينا أن هناك اتجاه عالمي لاستخدام السولار بدلا من الغاز الطبيعي.