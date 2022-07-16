بن سلمان: طاقتنا الإنتاجية من البترول لن تزيد على 13 مليون برميل يوميا

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إنَّ النمو الاقتصادي العالمي يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم، مع التحكم في انبعاثاتها بواسطة التقنيات النظيفة مما يعزز من إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري في عام 2050 أو ما قبله.

بن سلمان: المملكة تبنت نهجًا متوازنًا للحياد الصفري لانبعاثات الكربون

وأضاف بن سلمان خلال كلمته في قمة جدة، أنَّ المملكة تبنت نهجًا متوازنًا للحياد الصفري لانبعاثات الكربون باتباع النهج الاقتصادي الدائري للكربون بما يتوافق مع خططها التنموية ودون التأثير في انلمو وسلاسل الإمداد.

بن سلمان: يجب مواصلة ضخ الاستثمارات في الطاقة الأحفورية والتقنيات النظيفة

وأكّد أهمية مواصلة ضخ استثمارات في الطاقة الأحفورية والتقنيات النظيفة وتشجيع ذلك على مدى العقدين القادمين لتلبية الطلب المتنامي عالميا، مع أهمية طمأنة المستثمرين أن السياسات التي تتمّ لا تشكل تهديدًا لاستثماراتهم.

وأشار إلى أنَّ المملكة ستضطلع بدورها في هذا المجال، بعدما أعلنت عن زيادة مستوى طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا، وبعد ذلك لن يكون للمملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج.