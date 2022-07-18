السيسي: موقف مصر ثابت بدعم الدول التي تمر بأزمات لإنهاء معاناة شعوبها

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى صباح اليوم في برلين، فرانك شتاينماير، رئيس ألمانيا الاتحادية.

الصداقة المصرية - الألمانية

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال الألماني، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية - الألمانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

الاسثتمارات الألمانية في مصر

وأضاف راضي، أنّ الرئيس أعرب عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري، من خلال تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصةً أنّ ألمانيا واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال.

من جانبه، رحب الرئيس الألماني، بالرئيس عبدالفتاح السيسي في برلين، معربا عن تقدير ألمانيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

مساندة جهود مصر التنموية

وأشاد الرئيس الألماني، بالمشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها، مؤكدا حرص ألمانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في المجالات كافة، من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأزمة الأوكرانية، فضلا عن الأزمتين الليبية واليمنية، وكذلك القضية الفلسطينية التي توافق الجانبان بشأنها حول تأكيد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لأحكام المرجعيات الدولية.

وأشاد الرئيس شتاينماير، بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أكد الرئيس السيسي، الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.