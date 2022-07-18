السيسي: مصر تستضيف COP27 في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ، والتعامل مع آثاره، ما ينعكس في التزامها السياسي على أعلى مستوى، بدعم وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة.

حوار بطرسبرج للمناخ

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج للمناخ، أنّ اجتماع اليوم في إطار حوار بطرسبرج للمناخ، خير دليل على الاهتمام الألماني، كما أنّه إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد مؤتمر أطراف تغير المناخ، لما يمثله من فرصة للتنسيق والتشاور بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود تغير المناخ، وحشد التوافق الدولي على المستوى السياسي، بشأن الموضوعات المختلفة التي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف.

التحديات العالمية وأزمات الدول النامية

وأكد الرئيس السيسي، أنّ مصر تستضيف الدورة الـ27 للمؤتمر هذا العام، في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة، تأتي في مقدمتها أزمتي الطاقة العالمية الراهنة، والغذاء، حيث تعاني الكثير من الدول النامية من تبعاتها، فضلا عن تراكم الديون، وضعف تدفقات التمويل، وأزمة كورونا.

وتابع الرئيس السيسي، أنّه من بين التحديات، المشهد السياسي المعقد الناتج عن الحرب في أوكرانيا، ما يضع على عاتقنا مسؤولية جسمية كمجتمع دولي، حتى لا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة الرؤية المشتركة لمواجهة تغير المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت في جلاسكو.