«الآثار» تؤكد سلامة معبد الكرنك عقب حريق الأمس

أكد الدكتور محمد عبدالبديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، سلامة معابد الكرنك من الحريق الذي نشب، أمس، بأشجار نخيل داخل أحد المنازل البعيدة عن المنطقة الأثرية والبعيدة أيضا عن أسوار المنطقة الأثرية وحرمها؛ ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالمنطقة الأثرية.

«الآثار» تنفي ما أثير من شائعات حول الكرنك

ونفى رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الأخبار والصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن حريق كبير شهدته منطقة الكرنك وهو ما سبب حالة اللبس والشائعات عن وجود حريق بالمنطقة الأثرية لذا كان لزاما تصحيح المعلومة المغلوطة التي أقلقت محبي الحضارة المصرية، موضحا أنه لمن لم يزر الأقصر من قبل فإن اسم الكرنك لا يختص بالمعابد فقط بل هو حي متكامل يحوي جميع المرافق من مدارس ومستشفيات وفنادق وغيرها، ونشب الحريق بمنزل من ضمن عشرات المنازل التي تبعد بضع كيلومترات عن المنطقة الأثرية.

وأكد بديع أن المنطقة الأثرية مؤمنة بالكامل ضد مخاطر الحرائق ويوجد حولها أسوار وحرم أثري يحمي مجمع المعابد الأكبر والأهم عالميا، وأقدم محمع ديني عالمي، والذي يشهد بشكل دوري عمليات ترميم وتنظيف.

الدفع بسيارات الدفاع المدني

كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر قد سيطرت، أمس الأحد، على حريق نشب في أحد العمارات السكنية وبيت آخر ملحق به حديقة نخيل، حيث تم الدفع بثلاث عربات للأطفاء، وعربتي إسعاف، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.