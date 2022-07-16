70 ألف زائر للهرم و45 ألفًا لمتحفي الحضارة والتحرير في أسبوع عيد الأضحى

شهد العديد من المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، توافد آلاف الزائرين الذين جاءوا لقضاء أوقات لطيفة في العيد.

70 ألف زائر للهرم

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتاحف المصرية على مستوى الجمهورية مثل المتحف المصري بالتحرير، متاحف الإسكندرية القومي، المجوهرات الملكية، سوهاج وغيرها، استقبلت خلال أسبوع العيد آلاف الزائرين، في حين أن منطقة أهرامات الجيزة استقبلت ما يقرب من 70 ألف زائر، أما مناطق كل من قلعة صلاح الدين بالقاهرة، والقاهرة التاريخية، والمناطق الأثرية بالإسكندرية مثل قلعة قايتباي، كوم الشقافة، عمود السواري، وغيرها استقبلت آلاف الزائرين.

وأضاف أن هذه الإحصائيات المرتفعة تعكس وجود وعي وشغف كبير لدى المجتمع المصري بكل فئاته بحضارته واهتمامه المتزايد بالاطلاع والمعرفة بتراثه وموروثه الثقافي والتاريخي، ولا سيما مع اعتبار هذه المواقع والمتاحف من أماكن الجذب السياحي المتميزة في مصر ويحرص على زيارتها الكثير من السائحين والزائرين من مختلف دول العالم.

كما أشار الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لـ المتحف القومي للحضارة المصرية، إلى أن المتحف استقبل خلال أسبوع العيد حوالي 25 ألف زائر، حيث وفَّر كل الخدمات التي تساعد في إضفاء أجواء من الفرحة والسرور على زائريه، حيث تم توزيع الحلوى عليهم، كما أن الخدمة الجديدة التي أطلقها المتحف خلال فترة إجازة العيد للسماح للزائرين بالتصوير بالواقع المعزز مع القطع الأثرية غير المسموح بالتصوير معها داخل المتحف، شهدت إقبالًا كبيراً من الجمهور سواء المصريين أو الأجانب.

متاحف القاهرة وإقبال كبير

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري بالتحرير شهد إقبالاً كبيراً من الزائرين المصريين والأجانب خلال أسبوع إجازة العيد، حيث بلغ عددهم أكثر من 20 ألف زائر، كما قام أصدقاء المتحف من طلاب الآثار والآداب والإرشاد السياحي بالشرح للزائرين المصريين مجاناً، ما يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعريفهم بصورة أوسع بأسرار الحضارة المصرية العريقة من المتخصصين.