السيسي: COP27 يهدف لتحويل الوعود إلى واقع عملي لمواجهة تغير المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي يُعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل يهدف إلى أن يكون نقطة فارقة على صعيد العمل الدولي نحو تحويل الوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض، مشددًا على أنّ الأولوية خلال الفترة المقبلة، يجب أن تركز على تنفيذ اتفاق باريس للمناخ.

حشد دولي لقضية المناخ

وأضاف الرئيس السيسي، خلال الجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج للمناخ في برلين، أنّ مصر لن تدّخر جهدًا لإنجاح مؤتمر (COP27) في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنّ حوار بطرسبرج فرصة للحوار والتنسيق لحشد توافق دولي حول قضايا تغير المناخ.

وأكد السيسي أنّ مصر عزّزت خطواتها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ولن تدّخر جهدًا لمواجهته، مشيدًا بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغيرات المناخ.

ولفت الرئيس السيسي إلى أنّ أفريقيا تقع في القلب من التحديات وتتأثر بها على نحو يفوق غيرها من المناطق، ومن المهم بذل الجهود لتمكين الدول الأفريقية للاستفادة من ثرواتها، مؤكدًا أنّ تغير المناخ يمثل تهديدًا وجوديًا.

دعم الدول النامية لاستخدام الطاقة النظيفة

ودعا الرئيس السيسي إلى ضرورة التوصل إلى رؤى واضحة لدعم جهود الدول النامية الرامية إلى استخدام الطاقة النظيفة.