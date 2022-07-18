السيسي: اتخذنا خطوات فعالة للحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر سارعت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول لنموذج تنموي مستدام، يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، لوعيها بما يمثله التحول الأخضر من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية.

الطاقة المتجددة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بطرسبرج للمناخ، أنّ مصر بدأت خطوات جادة لرفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتعكف في الوقت الراهن على إعداد استراتيجية شاملة للهيدروجين، وتسعى لتنفيذ خطط طموحة للربط الكهربائي مع دول المنطقة، على نحو يجعل مصر مركزًا للطاقة المتجددة في منطقتها، فضلاً عن الجهود المستمرة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكروبون والميثان.

وسائل النقل النظيفة

وأضاف الرئيس أنّ مصر تنفذ خططًا واعدة في قطاع النقل لزياة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة، من خلال التوسع بشبكات المترو والقطارات وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وبالتوازي مع ذلك عزّزت مصر خطواتها الرامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

ولفت إلى أنّ مصر أعدّت وثيقة مساهمتها المحددة وطنيًا والمحدّثة وفق اتفاق باريس، والتي تتضمن أهدافًا طموحة ومحددة في عدد من القطاعات الرئيسية، لتعكس الجهود التي نُفذت في هذه المجالات، وتوضيح حجم الاحتياجات التي تطلبها من دعم فني وتكنولوجي ومالي.

ودعا الرئيس السيسي الدول كافة لتحديث مساهمتها المحددة وطنيًا ورفع طموح الالتزامات المحددة قبل وأثناء مؤتمر شرم الشيخ، مشددًا على أنّ مصر لن تدّخر جهدًا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف من الدول والمنظمات الدولية لتحقيق تقدم حقيقي.