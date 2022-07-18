فيديو.. سعد الصغير يهدي برلنتي عامر 15 بوكيه ورد: «كده هزعل منك كل يوم»

فاجأ الفنان سعد الصغير، الفنانة برلنتي عامر بـ 15 بوكية ورد، وذلك بعد عودتها إليه، بعد فترة انفصال بينهما.

سعد الصغير يفأجئ برلنتي عامر

نشرت برلنتي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدما أهدى سعد لها 15 بوكيه ورد، ووضعها على سلم منزلها، وعلقت برلنتي عامر على الفيديو قائلة، «أنا كدة هزعل منك كل يوم يا سعد».

يأتي ذلك بعدما كشفت برلنتي عامر عن عودتها إلى الفنان الشعبي سعد الصغير، بعد أن أعلنت مؤخرًا انفصالها عنه، كما احتفلت معه بعيد زواجهما، وذلك من خلال حسابها على «فيسبوك».

وحرص سعد الصغير على أن يتحدث مع برلتني عامر من أجل أن يعود لها من جديد، ونشرت برلنتي عامر فيديو لسعد الصغير وهو يغني لها، قائلًا: «أنا واقع في عرضك، وواقع في طولك، تاخدي عمري كله، إني بس أطولك، برلنتي نمرة واحد، مفيش أي واحد، هيحبك زي ما أنا بحبك، أحلى عيد جواز»، وعلقت على الفيديو قائلة: «ربنا ما يحرمني منك برلنتي نمرة 1».

انفصال زوجة سعد الصغير

وكانت زوجة سعد الصغير أعلنت عن انفصالها عنه في فبراير الماضي من خلال حسابها على «فيس بوك»، بعد زواج دام لعام واحد فقط، قائلة: «بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

وعن سبب الانفصال، فقررت برلنتي أن تكشف عن الأمر، قائلة إنه كان يعدها بالمشاركة معه في مسرحية سوف يشارك بها في السعودية ولكنه أخلف وعده.