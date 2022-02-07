برلنتي عامر لـ زوجة سعد الصغير الأولى: «اتجوزني عشان أنا قمر»

كشفت برلنتي عامر طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير التي تصدرت «التريند» الساعات الماضية، عن تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له من قبل زوجته الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

برلنتي عامر تهاجم زوجة سعد الصغير الأولى

وكتبت «عامر» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «والله مش عارفة الست دي عايزة مني إية عاملة جروب للستات بتقولهم ادخلوا اشتموها في الكومنتات وقولولها أنتي شبه مش عارفة مين».

وتابعت مهاجمة زوجته الأولى: «طيب حضرتك شبه مين، سابك وجه اتجوزني ليه! علشان أنا قمر وصغيرة وأحلى منك يا طنط، طيب أنا سبتهولك أبعدي عني بقى هتموتي مني كمان بعد ما سبته».

برلنتي عامر تعلن انفصالها عن سعد الصغير

وكانت «عامر» أعلنت أمس طلاقها من الفنان سعد الصغير بعد زواج دام لعام واحد فقط، وكتبت عبر حسابها على «الفيسبوك»، قائلة: «بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

برلنتي عامر تحتفل بعيد ميلادها

يذكر أن برلنتي احتفلت أغسطس الماضي بعيد ميلادها، وكشفت في تصريح لـ «الوطن» أن سعد الصغير احتفل بعيد ميلادها، وقدم لها هدية ثمينة عبارة عن 3 أطقم من الألماظ، وطاقمًا من الذهب.

برلنتي عامر تنفي شائعات زواجها عرفيًا من سعد الصغير

ووقت زواجها من المطرب الشعبي سعد الصغير انتشرت العديد من الشائعات التي تفيد بأن زواجهما غير رسمي، ولكنها نفت ذلك خلال تصريح سابق للوطن، وقالت إن زواجهما شرعي وعلى يد مأذون.