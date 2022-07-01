برلنتي عامر تكشف عودتها لـ سعد الصغير بعد انفصالهما: أنا واقع في عرضك

كشفت برلنتي عامر عن عودتها إلى الفنان الشعبي سعد الصغير، بعد أن أعلنت مؤخرًا انفصالها عنه، كما احتفلت معه بعيد زواجهما، وذلك من خلال حسابها على «فيسبوك».

برلنتي تعود إلى سعد الصغير

ونشرت برلنتي عامر فيديو لسعد الصغير وهو يغني لها، قائلًا: «أنا واقع في عرضك، وواقع في طولك، تاخدي عمري كله، إني بس أطولك، برلنتي نمرة واحد، مفيش أي واحد، هيحبك زي ما أنا بحبك، أحلى عيد جواز»، وعلقت على الفيديو قائلة: «ربنا ما يحرمني منك برلنتي نمرة 1».

وكانت زوجة سعد الصغير أعلنت عن انفصالها عنه في فبراير الماضي من خلال حسابها على «فيسبوك»، بعد زواج دام لعام واحد فقط، قائلة: «بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

وكشفت أن السبب وراء انفصالهما أنه كان يعدها بالمشاركة معه في مسرحية سوف يقوم بها في السعودية ولكنه أخلف وعده: «قال لي إني هبقى معاه في المسرحية، وعشان يثبت لي إنه صح قال لي هتبقي طالق بالتلاتة لو مشاركتيش معايا، وفجأة سافر لوحده فنزلت خبر الطلاق من غير ما أقول له».

برلنتي عامر تكشف عن تعرض زوجة سعد الأولى لها

وبعد إعلان الانفصال كشفت عن تفاصيل هجوم زوجة سعد الأولى عليها، وعن تعرضها لها بالشتائم، قائلة: «والله مش عارفة الست دي عايزة مني إيه، عاملة جروب للستات بتقول لهم ادخلوا اشتموها في الكومنتات وقولولها أنتي شبه مش عارفة مين، طيب حضرتك شبه مين، سابك وجه اتجوزني ليه، علشان أنا قمر وصغيرة وأحلى منك يا طنط، طيب أنا سبتهولك إبعدي عني بقى هتموتي مني كمان بعد ما سبته».