دينا تهاجم سعد الصغير بعد تحريمه للفن: «لازم تبطل لو دي قناعتك»

علّقت الفنانة دينا على التصريحات الأخيرة للمطرب سعد الصغير، والتي قال فيها إنه يريد أن ينتقل إلى مهنة أخرى ليس بها أي شُبهات، مشيرا إلى أن الفن «حرام».

دينا ترد علي تصريحات سعد الصغير

وقالت دينا خلال ندوة «الوطن»، إن سعد الصغير عليه التفكير فيما قاله جيدا، موضحة: «لو هو شايف إن الفن حرام لازم يسببه فورا، لأن قناعة الإنسان هي اللي بتخليه يعيش، أنصحه إنه يبطل بقى طالما هو شايف إن الفن حرام».

سعد الصغير يتحدث عن حرمانية الفن

وتحدث المطرب الشعبي سعد الصغير، عن حرمانية الفن بشكل مباشر، وقال إنه يريد أن ينتقل من تلك المهنة إلى أخرى تكون ليس بها أي شُبهات، مشيرا إلى أن الفن حرام، وأنه وعد الله أن يعتزل الغناء حينما يُشفى من مرضه، لكنه عاد مرة أخرى.

وهاجم سعد الصغير تصريحات مطرب المهرجانات عمر كمال: «تاريخك كله ميجيش أد عود البطل، إنت ملكش تاريخ ولا أي مطرب له تاريخ.. مفيش حاجة اسمها تاريخ، إحنا بنرقص ونغني مع رقاصات.. التاريخ ده للعلماء بس.. وعمر كمال كان بيتفرج عليا، وأنا لو مغرور كنت بقيت في حتة تانية».

أعمال جمعت سعد الصغير ودينا

يذكر أن دينا وسعد الصغير جمعتهما أعمال فنية كثيرة، أبرزها فيلم «شارع الهرم»، التي كانت تدور أحداثه حول قرار راقصة التحول من الرقص في فرقة للفنون الشعبية إلى الرقص في أحد ملاهي شارع الهرم، ويتصارع عليها 3 رجال، الأول طليقها الضابط الذي تزوجها عرفيًا بعد أن أحبته، والثاني يلقب بـ«وزير الحنية»، ويعمل في شارع الهرم، والثالث يعمل طبالًا وهو من يساعدها على التحول من الفنون الشعبية إلى الرقص الشرقي.