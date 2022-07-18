الإمام حسن العطار شخصية جناح معرض الإسكندرية للكتاب

انطلقت اليوم الاثنين، فعاليات معرض الإسكندرية للكتاب، في نسخته السابعة عشر بمكتبة الإسكندرية، المقام حتى يوم الخميس 28 يوليو 2022، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب.

ويشارك الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب في نسخته الحالية بالعديد من الإصدارات والدوريات والحوليات العلمية، حيث يقدم ركن «مجمع البحوث الإسلامية» إصدارات جديدة في قضايا متنوعة تتناول محاور مهمة تمس اهتمامات الجمهور بمختلف فئاته وتجيب على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهانهم.

ورش ركن الخط العربي

ويقدم ركن الخط العربي هذا العام بجانب كتابة أسماء الزائرين للجناح؛ دورات تدريبية لتعليم أساسيات الخط العربي بأنواعه، وعمل ورش مصغرة للأطفال والكبار، وتعريف المتدربين بأماكن تعليم الخط العربي في مصر، وكذلك المواقع الإلكترونية التي تساعد على إتقانه.

ويتضمن جناح الأزهر في المعرض عددًا من الأركان، منها ركن الفتوى وركن الطفل، كما يقدم الجناح ركناً خاصاً لقطاع المعاهد الأزهرية، فضلا عن إصدارات هيئة كبار العلماء، ومركز الأزهر للترجمة الذي يعرض نماذج من ترجماته، لمواجهة ظاهرة العنف و الإسلاموفوبيا ونشر الصورة الحقيقية للإسلام.

الإمام حسن العطار شخصية الجناح

ويحتفي جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب هذا العام بفضيلة الإمام حسن العطار، وذلك بعد أن قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اختياره ليكون «شخصية الجناح»، باعتباره أحد قامات الأزهر الشريف وأحد وجوهه البارزة.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية، بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات الافتراضية خلال أيام المعرض سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية.