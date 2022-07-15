الأزهر: 4 أعمال ينبغي على المسلم فعلها في الأشهر الحرم

نشر الأزهر الشريف عبر صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى بموقع «فيسبوك»، 4 أعمال ينبغي على المسلم اتباعها، مشيرًا إلى أنها من الطاعات خلال الأشهر الحرم.

أعمال ينبغي على المسلم فعلها في الأشهر الحرم

وأشار مركز الأزهر إلى أن الله ميز الأشهر الحرم بالفضائل والبركات، لذا كان استثمار أوقاتها في الإكثار من الصالحات، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور.

وأضاف المركز: على المؤمن أن يغتنمَ العبادةَ في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.

واستكمالا للحديث عن الأعمال التي ينبغي على المسلم فعلها في الأشهر الحرم، أشار مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إلى أنه يجب الإكثار من الصدقات، بالاضافة إلى الإكثار من الصيام.

سنن يوم الجمعة

وفي سياق منفصل، أشار المركز إلى السنن المحبب فعلها يوم الجمعة، وهي الاغتسال حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم المعة فليغتسل».

التطيب حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأن يمس طيبا إن وجد»، لبس أفضل الثياب.

لبس أفضل الثياب، قال تعالى: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد».

التبكير إلى الصلاة، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول».

التسوك، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد».

الذهاب إلى المسجد مشياً، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها».