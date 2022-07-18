إعلان وزارة التربية السورية نتائج الصف التاسع.. خطوات التعرف على النتيجة

أتاحت وزارة التربية السورية نتائج الصف التاسع من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وتزامن إعلان وزارة التربية السورية النتائج مع زيادة البحث عن رابط الموقع عبر محرك البحث «جوجل».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية خطوات الوصول إلى نتائج الصف التاسع في سوريا، نتيجة للبحث المتزايد عن النتيجة منذ بداية الإعلان عنها أمس من قبَل وزارة التربية السورية.

وأعلنت وزارة التربية السورية نتائج الصف التاسع، مشيرة إلى طريقتين تسهلان على الطلاب الحصول على النتيجة؛ من خلال تحميل تطبيق إلكتروني من على موقع الوزارة، أو من خلال الدخول والبحث بشكل مباشر على موقع وزارة التربية السورية.

إعلان وزاره التربية السورية نتائج الصف التاسع

ولمعرفة الخطوات التي أوصت بها وزارة التربية السورية نتائج الصف التاسع يجب اتباع الخطوات التالية:

1) الدخول على موقع وزارة التربية السورية من خلال هذا الرابط.

2) بمجرد الدخول على الرابط ستظهر نافذة زرقاء اللون ويوجد أعلاها مجموعة من الخيارات وهي: العلمي، الأدبي، الصناعي، النسوي، التجاري، الشرعي.

3) بمجرد اختيار التخصص المناسب يتم إدخال المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

4) إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

5) النقر على زر «ابدأ البحث».

6) بمجرد الضغط على زر «ابدأ البحث»، ستظهر نتيجة الطالب التي يمكن طباعتها من خلال الموقع.

نظام تعليمي مجاني

ويُعد نظام التعليم في سوريا نظامًا إجباريًا ومجانيًا، ويبدأ الطلاب في الالتحاق بالتعليم في سن السابعة، ورغم عدم الاستقرار في سوريا فإن التعليم ما زال يحتل مكانة كبيرة في الداخل السوري، ويحرص الأهالي على اسمرار أولادهم في الدراسة، والحصول على درجات كبيرة في الامتحانات، وهو الأمر الذي جعل وزارة التربية السورية تضع إجراءات ميسرة من أجل الوصول إلى نتائج الامتحانات إلكترونيًا، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تحميل تطبيق إلكتروني من نفس الموقع.