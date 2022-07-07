وزارة التربية السورية تعلن نتائج الامتحانات .. وتطبيق إليكتروني جديد

أعلنت وزارة التربية السورية، نتائج الامتحانات الخاصة بطلاب البكالوريا لعام 2022، وذلك عبر موقعها الإليكتروني على شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية، حيث توجه مئات الطلاب إلى الموقع الإليكتروني الخاص لمعرفة النتائج.

وزارة التربية السورية نتائج الامتحانات.. أُعلنت منذ ساعات

ولم يقتصر إعلان وزارة التربية السورية نتائج الامتحانات الخاصة بالبكالوريا، على الموقع الإليكتروني، وإنما خصصت تطبيقا إليكترونيا يمكن تحميله على الهواتف الذكية المحمولة لسهولة الوصول إلى نتائج البكالوريا لعام 2022.

وقالت وزارة التربية السورية، في بيان سابق لها، إن المديرية المعلوماتية طورت تطبيق نتائج امتحانات الشهادات العامة حيث يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن نتائج الشهادات بكافة فروعها في الجمهورية العربية السورية عند صدورها وهو حالياً متوافق مع أجهزة الهواتف التي تعمل على نظام Android، لافتة إلى أن الفترة القادمة سوف يتم تطوير نسخة تعمل على هواتف IOS.

خطوات معرفة نتائج الامتحانات بوزارة التربية السورية

وتستعرض « الوطن»، خطوات معرفة نتائج الامتحانات بوزارة التربية السورية

1- الدخول على موقع وزارة التربية السورية من خلال هذا الرابط.

2- الضغط على زر حمل التطبيق من مخدم وزارة التربية.

3- بعد تحميل التطبيق سوف يتم إدخال الاسم أو رقم الاكتتاب أو اسم المدرسة.

4- إدخال المحافظة من القائمة.

5- الضغط على زر عرض النتائج.

6- سوف تظهر نتيجة الطلاب ويمكن تجميلها أو طباعتها.

وأعلنت وزارة التربية السورية، نتائج الامتحانات الخاصة بالبكالوريا لعام 2022 خلال الساعات القليلة السابقة، وخاصة أنها ذكرت من قبل أن نتائح الامتحان سيتم إعلانها قبل عيد الأضحى المبارك.

وشهد الموقع الإليكتروني لوزارة التربية السورية، ضغطا كبيرا خلال الساعات السابقة أدى إلى تعطله لفترة، ثم عاد للعمل مرة أخرى.