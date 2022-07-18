القوات المسلحة تنظم دورة لتأهيل القوات الخاصة لبعثة حفظ السلام بمالي

تنظم القوات المسلحة، دورة تدريبية للقوات الخاصة المقرر سفرها ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة مالي، بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية، وذلك استمرارا لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول.

وتتضمن الدورة عقد العديد من المحاضرات في مختلف موضوعات السلم والأمن الدوليين، لتأهيل القوات المشاركة في عملية حفظ السلام، وزيادة الوعي بما يعزّز السلم والأمن بدول القارة الأفريقية.

بدأت الجلسة الافتتاحية للدورة، بكلمة اللواء أركان حرب محمد محمود عوض، قائد قوات المظلات، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا حرص القوات المسلحة على دعم عمليات السلم والأمن على الساحتين الدولية والإقليمية تحت مظلة الأمم المتحدة.

وألقى اللواء علاء قاسم، رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية، كلمة أشار خلالها إلى أهمية الاستمرار في دعم عملية حفظ السلام في الدول التي تشهد عدم استقرار بالمنطقة، مؤكدا علاقة مصر القوية والراسخة بمختلف الدول الأفريقية، بما يسهم في تعميق حالة الاستقرار والسلم بمختلف ربوع القارة السمراء.

وأشار السفير أحمد نهاد عبداللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، في كلمته، إلى دور مصر المحوري في دعم السلم والأمن إقليميا ودوليا من خلال الالتزام بالمواثيق الدولية، ومبادئ منع النزاعات والتسوية السلمية دون التدخل في الشؤون الداخلية لدول النزاع.

وأشاد السفير أوكا هيروشي، السفير الياباني في القاهرة، بجهود أفراد القوات المسلحة المشاركين بعملية حفظ السلام لدعم عملية الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرا إلى دور مصر الرائد الذي يعد المحرك الرئيسي لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة، بتدريب وتأهيل القوات المصرية المخطط مشاركتها في مهام حفظ السلام في الدول التي تشهد عدم استقرار بالمنطقة لدعم السلم والأمن على الساحتين الدولية والإقليمية تحت مظلة الأمم المتحدة.