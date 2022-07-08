القوات المسلحة تنظم ورشة تدريبية بمجال جراحة المخ والأعصاب  

نظم مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية والجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، ورشة طبية تدريبية في مجال المخ والأعصاب على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الأطباء العسكريين وأساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في مجال المخ والأعصاب.

يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الطبية وتدريب الكوادر وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية والبحثية المختلفة.

تناولت الورش الطبية التدريبية طرق العلاج الحديثة في جراحة المخ والأعصاب باستخدام الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة في ذلك التخصص، وتعد تلك الورش الطبية من أهم الملتقيات الطبية التي تهدف إلى توحيد نظام العمل طبقاً للبروتوكولات العالمية الحديثة في مجال جراحة المخ والأعصاب، مما يسهم في توافر بيئة غنية للاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في علاج أمراض المخ والأعصاب، فضلاً عن إتباع أحدث الطرق العلاجية من خلال المحاكيات المتطورة مما يعظم من إمكانيات وقدرات الكوادر الطبية المشاركة.

وفى سياق متصل نظم مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية والجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب اليوم العلمي لجراحات المخ والأعصاب بمشاركة عدد من الخبراء الأجانب ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية، وتناولت فعاليات اليوم العلمي استعراض أحدث الطرق العلاجية المتطورة في تخصص المخ والأعصاب.

يأتي ذلك حرصاً من القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والصحية لتقديم خدمات متطورة بكافة التخصصات الطبية لأبناء الشعب المصري العظيم.