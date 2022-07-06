عاجل.. القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول العيد

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1443هــ جاء فيها:-

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة

يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بأعظم آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله العلي القدير أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء، وعلى وطننا المفدى بكل الرفعة والازدهار بقيادتكم الوطنية الحكيمة.

وبهذه المناسبة الإيمانية المباركة التي تجلت فيها أعظم صور التضحية والفداء فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون استعدادهم الدائم للبذل والعطاء ماضين خلف قيادتكم الوطنية لإعلاء مكانة أمتنا المصرية وحماية مصالحها وأهدافها العليا وتحقيق ما تصبون إليه من الآمال والتطلعات لمصر وشعبها العظيم.

حفظكم الله وأيد خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.