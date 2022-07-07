القوات المسلحة تهنئ أبناء المؤسسة العسكرية بإنجازاتهم في دورة ألعاب المتوسط بالجزائر

في إطار الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة الرياضية من أجل بناء قاعدة من الأبطال الرياضيين القادرين على التميز والريادة بمختلف الألعاب الرياضية، حقق أبناء المؤسسات الرياضية التابعة للقوات المسلحة المشاركين ضمن البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط «وهران 2022» تحقيق 25 ميدالية بواقع 8 ميداليات ذهبية، 6 ميداليات فضية، 11 ميدالية برونزية لترفع القوات المسلحة أرصدتها في الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع بمختلف الألعاب الرياضية.

وكان في استقبال الأبطال الرياضيين فور وصولهم إلى أرض الوطن وفد رسمي من جهاز الرياضة للقوات المسلحة احتفاءً بما حققه أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية من إنجازات بدورة ألعاب البحر المتوسط «وهران 2022».

وقدمت القوات المسلحة التهنئة للاعبين الذين رسموا البسمة على وجوه الشعب المصري احتفالا برفع العلم المصري خفاقا في ذلك المحفل الدولي، فيما عبر اللاعبون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة التي وفرت لهم كل أوجه الرعاية بما يعظم من قدراتهم الرياضية التي تجعلهم قادرين على تحقيق الإنجازات.

والجدير بالذكر، حقق الميدالية الذهبية كل من: نعمة سعيد وبسنت حميدة (ميداليتان لكل منهما)، وحصد كل من: محمد السيد سامى، محمد عبدالموجود، عمرو رضا، فريال أشرف الميدالية الذهبية، فيما حقق الميدالية الفضية كل من: كريم أبو كحلة، أحمد عبدالغني (ميداليتان لكل منهما)، وحصد كل من: عبداللطيف منيع، عبدالله ممدوح الميدالية الفضية، فيما حقق الميدالية البرونزية أحمد جابر (ميداليتان)، وحصد كل من: أحمد سيد علي، بسمة عماد إبراهيم، يسري سامي، سمر حمزة، على أبو القاسم، ضحى هاني، يوسف محمد بديع، هيثم فهمي، نور الدين هاني الميدالية البرونزية.

يأتي هذا الإنجاز تتويجا للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية المصرية لخلق كوادر رياضية يتم تأهيلها وفقاً لأسس علمية مدروسة ومناهج تدريبية متطورة تحت الرعاية الشاملة من القيادة العامة للقوات المسلحة لحصد البطولات بمختلف الألعاب الرياضية.