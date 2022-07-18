«الآثار»: سنطلق موقعا إلكترونيا جديدا لتنشيط السياحة بعدة لغات قريبا

أعلنت وزارة السياحة والآثار وضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة والآثار، تمهيدا لإطلاقة خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع وضع اللمسات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، والاحتفال بمئوية اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون».

وعقد الدكتور خالد العناني، اجتماعا موسعا، أمس، لاستعراض النسخة النهائية للموقع، كما ناقش الاجتماع تطورات العمل على إطلاق موقع إلكتروني آخر خاص بهيئة تنشيط السياحة، للترويج السياحي لمصر باللغات الأجنبية المختلفة.

منصة لتقديم الخدمات للمصريين والأجانب

وقال مصدر بوزارة السياحة والآثار، إن الموقع لن يكون مجرد موقع تعريفي بالوزارة وأنشطتها وعرض البيانات الصحفية المختلفة، ولكن سيتخطاه ليكون بمثابة منصة متكاملة لتقديم خدمات للمصريين والأجانب، حيث سيتيح الموقع في صورته الجديدة أسعار باقات التصوير المختلفة في المناطق الأثرية وأسعار التصوير التجاري والباقات المستحدثة للتصوير الذي يزيد عن يوم «أسبوع – أسبوعين – شهر» بقيم مخفضة عن التصوير اليومي.

كما سيتيح الموقع الإجراءات المسهلة ومنظومة العمل والحجز والدفع الإلكتروني بغرض تشجيع الشركات والوكالات والأفراد على التصوير وإقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف.

إجراءات إقامة فعاليات بالمناطق الأثرية

وتابع المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن الموقع سيتيح الإجراءات التي يجب اتباعها لإقامة الفعاليات في عدد من المناطق الأثرية، سواء كانت فعاليات ثقافية واجتماعية للأفراد والشركات والمؤسسات والضوابط والقواعد الخاصة بلائحة الحفلات والفعاليات التي أقرها المجلس الأعلى للآثار.

كما سيتيح الموقع عند انطلاقه رسميا قريبا أسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية وحجزها إلكترونيا واستخراج التصاريح المجمعة للأقصر والقاهرة ومن الخدمات التي سيتيحها الموقع البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة ومكتبة معلوماتية عن أهم المواقع الأثرية والتراثية الخاضعة للتراث العالمي.