وزارة السياحة: تلقينا شكاوى من زيادة أسعار بعض الوجبات بالمطاعم

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة، إنّ الوزارة تلقت خلال الأسابيع الماضية شكاوى من بعض المواطنين بوجود مغالاة فى أسعار بعض الأصناف التى تقدمها بعض المطاعم والمنشآت السياحية، وتابع: «بالرغم من أن لكل مطعم سياحي سعر خاص بقائمة الوجبات التي يقدمها إلا أن الوزارة طالبت المطاعم التى وردت بخصوص أسعارها شكاوى بتخفيض تلك الأسعار وبالفعل استجابت تلك المنشآت وخفضت أسعارها بالفعل».

تغيير أسعار وجبات الإفطار والسحور أكثر من مرة فى الشهر

وأضاف لـ«الوطن»، أن شهر رمضان هذا العام شهد للمرة الأولى قيام المطاعم السياحية بإعتماد قوائم أسعار وجبتى السحور والإفطار لدى وزارة السياحة أكثر من مرة خلال الشهر، موضحا أن تذبذب الأسعار وارتفاع أسعار الخامات والخضروات والفواكة جعلت المطاعم تٌغير قوائم أسعارها أكثر من مرة، لافتا إلى أن الأعوام الماضية كانت المطاعم تذهب مرة واحدة لإعتماد أسعار وجبتي الإفطار والسحور بوزارة السياحة قبل بداية شهر الصوم بأسبوع أو أسبوعين ولا تجري أية تعديلات عليها مجددا، موضحا أن قائمة الأسعار التى تقدمها كل منشآة سياحية معتمدة من وزارة السياحة.

إقبال المواطنين على تناول الإفطار والسحور حاليا أقل مما كانت عليه قبل كورونا

وأشار إلى أنّ نسب إقبال المواطنين المصريين على تناول وجبتى السحور والإفطار خلال شهر رمضان الجاري أقل مما كان عليه فى سنوات ما قبل جائحة كورونا، مرجعا ذلك إلى الحالة الإقتصادية التى تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا جراء تداعيات فيروس كورونا وتأثيراتها الإقتصادية السلبية، فضلا عن الحرب الروسية وتأثيراتها، مشيرا إلى أن استمرار العام الدراسى كان أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نسب الإقبال هذا العام .

وأوضح مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة، أنه من المتوقع ارتفاع نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن نسب الإشغال خلال العيد في مسارح المنوعات وصالات الديسكو ستكون أعلى من المطاعم والمنشآت السياحية.