وزير الزراعة يوجّه بتوزيع التقاوى حسب خريطة صنفية لتحقيق أعلى إنتاجية

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، اجتماع لجنة التقاوى بحضور بعض قيادات الوزارة والقطاع الخاص، حيث أكد أنّ الزراعة حاليا تلقى اهتماما كبيرا ودعم غير محدود من القيادة السياسية، باعتبارها القطاع المسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ويأتي ملف إنتاج التقاوى على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

دعم البرنامج الوطني لإنتاج التقاوى

وأكد القصير، ضرورة الاهتمام باستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية، التي تسهم في ترشيد المياه، مشيرا إلى توفير كل أوجه الدعم للبرنامج الوطني لإنتاج التقاوى لتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية.

آليات للحوكمة والمتابعة والرقابة على تداول التقاوى

ووجّه وزير الزراعة، بوضع آليات واضحة للحوكمة والمتابعة والرقابة على تداول التقاوى، والأسعار، لضمان وصولها إلى المزارعين بصورة جيدة وأسعار مخفضة، كما وجّه بضرورة توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية لضمان تحقيق أعلى إنتاجية.

وأشار القصير إلى ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل التقاوى لتشجيع الباحثين على استنباط أصناف جديدة، ودراسة اتجاهات الأسعار العالمية، وفتح آفاق جديدة لتصدير ما يفيض عن حاجتنا من التقاوى لجلب العملة الصعبة للبلاد.

تغطية احتياجات الفلاحين من التقاوى سنويا

وقال وزير الزراعة، إنّه يجب تكاتف وتعاون الجهات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص والمزارعين، موضحا أنّه يجب تشجيع المزراعين على شراء التقاوى الجيدة المعتمدة كل عام لتحقيق إنتاجية عالية، وتغيير ثقافة الزراعة بالتقاوى التي يتم تخزينها في المنازل من الأعوام السابقة، خاصة وأنّ الوزارة حاليا تسعى لتغطية جميع احتياجات الفلاحين سنويا بالكامل من التقاوى خاصة المحاصيل الاستراتيجية.