ضياء رشوان: 480 جنيها زيادة في بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد التشاور مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة، بنسبة 19.05% من القيمة الشهرية الحالية، موضحا أن الزيادة تطبق على كل أعضاء نقابة الصحفيين في جدولي المشتغلين وتحت التمرين وبدون استثناء أو تمييز بين أنواع ملكية الصحف والمؤسسات التي يعملون بها، ومعهم العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أنه سيجري الإعلان لاحقا عن موعد صرف البدل للجميع بالزيادة الجديدة.

ضياء رشوان: زيادة مناسبة لمعاشات النقابة

وأعرب نقيب الصحفيين، في بيان، باسم جموع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات القومية، عن خالص شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على قراره، وللدكتور محمد معيط وزير المالية، على استجابته لقرار زيادة بدل الصحفيين.

وطمأن ضياء رشوان، الزميلات والزملاء بجدول المعاشات بالنقابة، بأنه سيطرح على مجلس النقابة في اجتماعه القادم، اقتراحا بنسبة زيادة معقولة لمعاشات النقابة، التي تتطلب موافقة المجلس نظرا لتحمل النقابة ما يقارب 75% من ميزانية المعاشات.