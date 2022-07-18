«الأوقاف» تفتتح 13 مسجدا الجمعة.. وانطلاق الدروس المنهجية (صور)

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاحها 13 مسجدًا الجمعة المقبلة 22 يوليو 2022م، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطوير، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 يوليو 2022م حتى تاريخه 49 مسجدًا، منها 40 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف قنا

1. البيجية الفوقانية – البيجية - قنا

2. آل مدني – القمانة – نجع حمادي

مديرية أوقاف المنيا

3. الشيخ حسن رضوان – بردونة الأشراف – بني مزار

مديرية أوقاف البحيرة

4. الشراقوة – طيبة – مركز الدلنجات

5. الحاج عبدالونيس القبلي النفيس – مركز أبو المطامير

6. علي بن أبي طالب – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف سوهاج

7. العمدة – المحامدة القبلية – مركز سوهاج

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. عمر بن الخطاب – العهدة - التل الكبير

9. الرحمن – المحطة - التل الكبير

مديرية أوقاف كفر الشيخ

10. النور - العمدان - الرياض

ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير

مديرية أوقاف الإسماعيلية

1. بلال بن رباح الشهير بالحداد – القنطرة غرب

مديرية أوقاف قنا

2. النصر – أبو دياب شرق-دشنا

3. الشيخ علي - الجبلاو – قنا

انطلاق الدروس المنهجية بمساجد الجمهورية

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة، انطلقت عقب صلاة المغرب الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت برنامج الدروس المنهجية عقب صلاة المغرب بستمائة مسجد يتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية، وقد شهدت الدروس المنهجية حرص جمهور المساجد على حضورها في أول أيام انطلاقها.

كما أعلنت وزارة الأوقاف عقد دورتين جديدتين رقم «85، 86» بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق23/7/2022 م وحتى الخميس الموافق 4 /8/ 2022م.

يأتي ذلك مع الالتزام التام بكل إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير، وارتداء المتدرب للكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، طوال مدة التواجد بالأكاديمية.