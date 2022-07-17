بروتوكول تعاون بين الأوقاف والطيران المدني لتسهيل خدمات نقل الأئمة للخارج

في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الطيران المدني تم توقيع بروتوكل تعاون بحضور أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني اليوم بقاعة حراء في ديوان عام وزارة الأوقاف.

بروتوكول يدعم التعاون بين الأوقاف والجهات التابعة لها

وخلال توقيع البروتوكول أكد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن البروتوكول يدعم أسس التعاون بين وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية وأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب وبين الشركة الوطنية «مصر للطيران» إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني بصفتها الناقل الرسمي للفعاليات والمناسبات الدولية لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من مؤتمرات ومسابقات وإيفاد أئمة وقراء لمختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز دور مصر الريادي في نشر صحيح الدين في مختلف دول العالم من خلال المؤتمرات والمسابقات الدولية والبعثات والإيفاد واستقبال المتدربين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي عززت الدور الريادي المصري في كل دول العالم.

وأكد وزير الأوقاف أن كلمة الرئيس في قمة جدة للأمن والتنمية تكشف عن دور مصر الهام في القضايا الدولية وتعزز دورها الريادي، مبينًا أن وزارة الأوقاف تشهد طلبًا غير مسبوق على أئمتها من مختلف دول العالم، حيث تم إيفاد 8 موفدين إلى دولة ألمانيا وحدها خلال رمضان الماضي، مع إيفاد بعثة كبيرة إلى كازاخستان إيفادًا دائمًا وبعثة أخرى إلى دولة تنزانيا وبعثة ثالثة إلى البرازيل وغيرهم من دول العالم، ومن خلال الأداء المتميز لموفدي الأوقاف تقدمت بعض الدول بطلبات لإيفاد الأئمة إيفادًا دائمًا.

دور ريادي لأكاديمية الأوقاف الدولية

وأكد أن دور أكاديمية الأوقاف الدولية ريادي ومتعاظم على مستوى العالم، حيث صار دورها عالميًّا ومحوريًّا في مجال التدريب، فتم عقد دورتين للأئمة السودانيين ودورة للأئمة الفلسطينيين، ودورة لأئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، ودورة لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، إضافة إلى الدورة الحالية لكبار علماء الهند والتي تضم 18 أستاذًا جامعيًّا بينهم سبعة عمداء للكليات الدينية بدولة الهند.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعزيز المنتج الوطني في مجال الخدمات، ويشمل كل أعمال الوزارة، سواء من تستضيفه الوزارة في المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية للقرآن الكريم أم في أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، أم من يتم إيفادهم من أئمة وزارة الأوقاف وقرائها إلى مختلف دول العالم.

البروتوكول يعزز التعاون بين مؤسسات الدولة

وخلال كلمته وجه الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني الشكر لوزير الأوقاف على هذا اللقاء المتميز مؤكدًا أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، وخطوة هامة في تعزيز التعاون بين وزارتي الأوقاف والطيران المدني ممثلة في الشركة الوطنية مصر للطيران وفي إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز أوجه التعاون مع كافة مؤسسات الدولة ، كما يقدم هذا البروتوكول جميع التسهيلات والخدمات لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها لنشر الفكر الوسطي دوليًّا.

وفي ختام اللقاء أهدى أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني ومحمد فرحات رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية نسخة من كتاب الله.