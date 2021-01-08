خريطة افتتاح المساجد اليوم: 26 مسجدا في 6 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 26 مسجدًا على مستوى 6 محافظات هي البحيرة والشرقية والمنيا والجيزة والمنوفية والأقصر، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المساجد التي تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، وحتى اليوم هي 693 مسجدًا، والمساجد التي سيتم افتتاحها اليوم على النحو التالي:

مديرية أوقاف البحيرة

1. مسجد عزبة أبو سعيد بقرية أبو الشقاف

2. مسجد عزبة عسكر بقرية محرز الوسطى

مديرية أوقاف الشرقية

3. مسجد عمر بن الخطاب بأبو حماد

4. مسجد عزبة أبو كامل بالإبراهيمية

5. مسجد النور بالشوايكة

6. مسجد عبد الحميد علي حسن بفاقوس

7. مسجد عزبة الديب ببردين

8. مسجد النجدة بالزقازيق

9. مسجد النور بطحلة

10. مسجد عزبة البرج بكفر صقر

11. مسجد السلام عرب نزلة العريني

12. مسجد الفتوح بالملاحة

مديرية أوقاف المنيا

13. مسجد الوجاك البحري بعزبة الوجاك دير مواس

14. مسجد زين العابدين بدلجا دير مواس

15. مسجد التوحيد بكفر المغربي

16. مسجد الغربي بالعقلية

17. مسجد النور بعزبة شبيه

18. مسجد الرحمة بعزبة أبو حميدة

19. مسجد الحاج أحمد أبو سبع بقرية قلوصنا

20. مسجد أحمد سيد بملوي

21. مسجد آل هيبة بالعدوة

مديرية أوقاف المنوفية

22. مسجد الملك بمنوف

مديرية أوقاف الأقصر

23. مسجد الهرامشة الجديد بجزيرة الهرامشة

مديرية أوقاف الجيزة

24. المسجد البحري بنزلة عليان

25. توسعة مسجد الرحمة بمجاورة 4 بمدينة 6 أكتوبر

26. مسجد التوبة بأطفيح

«الأوقاف» في 2021: عام عمارة المساجد

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت عن خطة عملها خلال عام 2021م، واعتبرت الوزارة أن هذا العام هو عام عمارة المساجد، حيث تستهدف الوزارة إحلال وتجديد 500 مسجد من تنفيذ الوزارة ومن مواردها الذاتية، إضافة إلى ما يتم تنفيذه بالجهود الذاتية وتحت إشراف الوزارة، كما تستهدف توفير نحو 800 ألف متر سجاد لفرش المساجد، وافتتاح 300 مدرسة قرآنية وعلمية جديدة.