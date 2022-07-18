اتحاد كرة اليد: هدفنا الفوز بأمم أفريقيا طمعا في مجموعة سهلة بالمونديال

قال الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن مباراة منتخبي مصر وتونس بمثابة نهائي مبكر لبطولة أفريقيا لكرة اليد، إذ أدى خلالها المنتخب التونسي أداءً جيدا ومشرفا، رغم فوز الفراعة، «لو حسبناها بالاحتمالات وعدد اللاعبين المحترفين، هيكون الترجيح لصالح المنتخب المصري».

الأمين: اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم

أضاف «الأمين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن أي مباراة يخوضها المنتخب المصري، تشهد بذل اللاعبين لقصارى جهدهم من أجل الفوز بالمباراة ثم البطولة ككل.

الأمين: نثق في اللاعبين تماما.. وسنحصل على البطولة

واستطرد: «اللاعبون يقومون بواجباتهم، وبيسمعوا كلام المدربين، احنا بنثق فيهم تماما، وبإذن الله نحصل على البطولة، وبالنسبة للتأهل، فبيتأهل أول 4 فرق إلى دور الأربعة، وبعد كده بيتم اختيار 5 فرق لخوض بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي ستقام في السويد يناير المقبل».

وأوضح أن القرعة الخاصة بالفرق المشاركة في البطولة العالمية تكون وفق ترتيب المنتخابات، وفي حال فاز المنتخب المصري بالمركز الأول، فسيتم إدراجه ضمن مجموعة سهلة تساعده على الفوز ببطولة العالم: «الفائز ببطولة أفريقيا الحالية هيكون في مجموعة معينة، وإحنا بنسعى إلى هذا».

وتابع: «اللاعبون خاضوا بطولة ألعاب البحر المتوسط، وبعدها مباشرة بطولة أفريقيا، وده جهد كبير على الاعبين، وفنيا ناقشنا المدرب ومجموعة مجلس الإدارة، وأكدوا اعتمادهم على مجموعة من الشباب ذا المستويات العالية، وهنخوض البطولة الثانية وأحنا مستعدين».