فنان على كرسي المذيع| قصة البرنامج الوحيد لـ بيومي فؤاد.. وسر بدايته الفنية المتأخرة

«جوكر السينما المصرية»، برع في تقديم الأدوار الكوميدية والتراجيدية، ورغم بدايته الفنية المتأخرة نسبيا، في فترة التسعينيات، إلا أنه استطاع أن يصبح واحدا من أهم نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث كانت أولى مساهماته الفنية كـ«كومبارس صامت»، في مسلسل أم كلثوم، وكان أحد أعضاء فرقتها، بعد ذلك شقّ طريقه إلى عالم النجومية.

جلس بيومي فؤاد على كرسي المذيع في موسمي برنامج «بيومي أفندي»، الذي حصد جائزة أفضل برنامج كوميدي، في استفتاء مؤسسة «دير جيست»، السنوي، من إنتاج شركة «سكاي برودكشن»، وإخراج أحمد الجندي، وكان يبدأ بفقرة حديث لبيومي فؤاد، يتناول فيه موضوع الحلقة، ثم يأتي الدور على الاسكتشات الكوميدية التي يكون بطلها ضيف الحلقة، إذ استضاف عددا كبيرًا من نجوم الفن مثل بشرى، أحمد الفيشاوي، حسن الرداد، أحمد رزق، الراحل سمير غانم، شيري عادل، داليا البحيري، أمير كرارة.

وخلال حلقات البرنامج، قدم بيومي فؤاد عددا من الاسكتشات الرائعة، التي ناقشت موضوعات مختلفة بحسه الفكاهي المعهود مثل «لما تروح تقدم على وظيفة وتطلع من غير مرتب»، و«لما ماما تفتح مطعم»، و«ذات مومنت لما تفكر تغير الحلاق بتاعك».

ورغم النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين، إلا أن بيومي فؤاد، أكد أنه لن يقدم برامج مرة أخرى، قائلا: «لا لا مش هقدم تاني، كان الله في عون المذيعين».

وحول سر إقدامه على العمل الإعلامي، أكد أنه يحب تجربة كل شيء عدا الأكل، مشيرًا إلى أنه عندما سافر إلى الخارج اكتشف أن الكثير من الأشخاص عرفوه بسبب «بيومي أفندي»، وسألوه عما إذا كان فنانا من الأساس ولديه أعمال أخرى، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عبر قناة ON E.

بدايات جوكر السينما المصرية

بيومي فؤاد كان من خريجي الدفعة الأولى في مركز الإبداع الفني، وقال إنه يتشرف كونه أحد تلامذة المخرج خالد جلال، وفي بداية حياته العملية عمل في مطعم سمك، حتي يساعد والده، حيث كان يدرس في مدرسة خاصة خلال مرحلة الثانوية، كما عمل نقاشا، وزار محافظة الأقصر وعمل هناك على مركب، وفقا لتصريحاته مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، ببرنامج واحد من الناس.

أهم أعمال الفنية

دخل بيومي فؤاد إلى قلوب الجماهير من خلال مشاركته في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة زادت عن 200 عمل، لعلّ أبرزها مسلسل «الكبير أوي»، الذي جسد فيه شخصية كوميدية، ومسلسلات كابتن أنوش، نيللي وشريهان، عوالم خفية، الواد سيد الشحات، آدم وجميلة، يوميات زوجة مفروسة أوي وخيانة عهد، كما قدم الكثير من الأفلام الناجحة، منها توأم روحي، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، توأم روحي، حملة فرعون، نادي الرجال السري، هروب اضطراري، الحرب العالمية الثالثة، صنع في مصر، وزنقة ستات.