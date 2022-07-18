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السيسي: مصر ملتزمة بتعزيز وتعميق شراكتها مع ألمانيا

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محمود البدوي
04:09 م | الإثنين 18 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ السنوات الماضية شهدت نقلة نوعية حقيقية في الشراكة الثنائية بين مصر وألمانيا على كل الأصعدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني أولاف شولتس منذ قليل.

السنوات الماضية شهدت نقلة نوعية حقيقية في الشراكة بين مصر وألمانيا

وأضاف «السيسي»، أنَّه ذكر للمستشار الألماني أنَّ مصر ملتزمة بالمضي قدمًا بكل قوة على طريق تعزيز وتعميق الشراكة التقليدية بين بلدينا وشعبينا، خاصة مع احتفالنا خلال العام الجاري بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الألمانية.

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