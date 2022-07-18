السيسي في برلين: مصر كانت منتبهة للغاية لأزمة الطاقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن أزمة الطاقة هي أزمة عالمية كاشفة، ليست فقط في مدى توافر الطاقة، ولكن أيضا بأسعار وتكلفة هذه المنتجات الخاصة بالطاقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار بدول العالم ومن ضمنها مصر، مشددا على أنه مطلوب من كل دول العالم التكاتف لمواجهة أزمة الطاقة.

وكشف الرئيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أنه تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع واستعداد مصر لتقديم ما لديها من تسهيلات لتقديم الغاز من خلال شرق المتوسط للوصول إلى أوروبا لتخفيف هذه الأزمة، مشددا على أن مصر كانت منتبهة للغاية لهذه الأزمة ولم يكن هناك أي مشكلات من قبل بالطاقة.

التحديات بمجال الطاقة تتطلب التعاون مع الشركاء في ألمانيا

وأوضح السيسي أن التحديات بمجال الطاقة تتطلب التعاون مع الشركاء في ألمانيا والوزراء على استعداد للتباحث مع المسؤولين في ألمانيا حول هذا الأمر.