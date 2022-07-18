«محلية النواب»: ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون جديدًا للتصالح قريبًا

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دور الدولة في مواجهة التعدي على الأرض الزراعية، وتقنين وضع اليد على أراضي الدولة.

مواجهة التعديات خلال فترة الأعياد

وأشار النائب عمرو درويش، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هذا الملف يُعد من أبرز الملفات التي تعمل الحكومة على حلها منذ فترة في ظل التوجيهات الرئاسية.

وقال: «هناك دور كبير على المحافظين والمحليات للوصول إلى حلول جذرية لمشكلة التعديات»، لافتًا إلى الدور الذي قامت به الأجهزة المعنية خلال فترات الأعياد بهدف الرقابة على المحافظات المعروفة بكثرة التعدي على الأرض الزراعية، وهو ما ساهم في تقليل حجم التعديات.

وشدد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة اتساع أفق الحكومة للتعامل مع ملفات تتوازى مع مواجهة التعدي على الأرض الزراعية مثل التصالح فى مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.

وقال: «تحقيق ذلك يتطلب تضافر جهود المحافظين من خلال البت في طلبات التصالح والإسراع من قبَل الحكومة لتقديم مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء لتتم مناقشته في دور الانعقاد الجديد، وكذلك دراسة الأثر التطبيقي للاشتراطات البنائية وتأثيراتها السلبية على القطاع الاقتصادي».

طلبات التصالح بالمحافظات

واستطرد درويش: «لجنة الإدارة المحلية عقدت عدة اجتماعات لمتابعة الأثر التطبيقي لإجراءات إزالة التعديات على الأرض الزراعية، وتواصل عملها في دور الانعقاد الثالث لتحقيق المستهدف، وعدد الطلبات الجادة تخطى 70% من عدد الطلبات في 24 محافظة وهو مؤشر جيد».

اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا اليوم، بحضور وزير التنمية المحلية، لمتابعة موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك في ضوء التقرير الشهري الذي يقدمه المحافظون حول موقف تقنين أراضي الدولة، ومجمل العقود التي تم توقيعها وتحصيلها ممن تم تقنين أوضاعهم في المحافظات المختلفة.