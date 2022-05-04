تحرك برلماني جديد من «محلية النواب» لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية

كشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تحركات برلمانية جديدة لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، لاسيما فى ظل تكليفات القيادة السياسية لمواجهة هذا الملف الشائك والذى يهدد الرقعة الزراعية في مصر.

التعدي على الأرض الزراعية

وصرح النائب عمرو درويش لـ «الوطن»، بأنه خلال أيام سيتخدم الأدوات الرقابية للكشف عن تجاوزات المحليات فى ملف التعدي على الأراضي الزراعية .وقال إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب كانت قد عقدت جلسة استماع حضرت فيها كافة الجهات المسئولة لمتابعة ملف التعديات على الأرض الزراعية، ووفقا للبيانات الرسمية جرى رصد نحو 301 حالة تعدي على الأرض الزراعية وقد اشتملت على البناء على الأرض الزراعية والبناء على المتخللات.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى إصدار عدد من التوصيات الهامة للمحافظات، من أبرزها تشديد الرقابة خلال فترات الأعياد والإجازات والمتابعة المستمرة للمتغيرات المكانية بالمحافظات، وبالأخص المحافظات المعروفة بكثرة التعدي على الأرض الزراعية.

مواجهة حاسمة في المرحلة المقبة

وأوضح النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هناك عددا من الملاحظات الهامة ينبغي الإشارة لها وهي تجاوزات الجمعيات الزراعية ويقصد في ذلك الموظف المراقب للأحواض الزراعية، وموظف المحليات، والمشرف علي التغيرات المكانية والذى يقوم بتحديد المخالفة والإبلاغ عنها، لافتا إلى أن هؤلاء الشركاء الثلاثة في التجاوزات بحاجة ماسة إلى المواجهة الحاسمة خلال المرحلة القادمة.

تجديد دماء المحليات بأسلوب علمي

وقال درويش: نحن أمام مواجهة شرسة بين الفكر القديم والحديث المبني على قواعد علمية، لذلك كنت من المطالبين بإجراء تغيير شامل داخل منظومة المحليات والأسراع في دمج الكوادر الشابة التى تم تدريبها فى المبادرات الرئاسية فيما يخص ملف المحليات.

وكان تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي رصد وقوع العديد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في أول أيام العيد، بواقع 100 حالة بناء على الأراضي، المأهولة للزراعة .وقد بلغت ثلاث أفدنة وأربعة قراريط في 11 محافظة.