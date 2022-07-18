«المهندسين»: لدينا 88 وحدة بالساحل الشمالي.. وندرس طرح بعضها للبيع

أعلنت نقابة المهندسين تفاصيل الوحدات المملوكة للنقابة في الساحل الشمالي، حيث أوضحت أنها تبلغ 88 وحدة تم بيع 3 منها، بالإضافة إلى تخصيص استديو وشاليه لاثنين من المهندسين بعد دفع المبالغ المطلوبة، ويتبقى 83 وحدة، لافتة إلى أنه يتم دراسة طرح بعضها للبيع وتخصيص الباقي كمصيف للأعضاء.

وحدات المهندسين في الساحل الشمالي

وأشارت نقابة المهندسين إلى أنه بخصوص وحدات النقابة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمال فهي كالتالي:

- في 21/07/2009، تم تحرير عقد اتفاق ومشاركة لبناء قرية سياحية على قطعة أرض مخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية (وزارة الإسكان) بالساحل الشمالي بالكيلو 78 طريق «إسكندرية - مطروح»، بين الحارس القضائي للنقابة وإحدى الشركات المتخصصة في بناء القرى السياحية.

- في 25/05/2010، تم توقيع ملحق العقد بعد تغيير اسم الشركة، وفيه تم تحديد الوحدات المخصصة للنقابة، وعددها 75 وحدة (4 فيلات صف أول مساحة 388م للوحدة - عدد 9 فيلات صف ثاني دوبلكس مساحة 210م للوحدة - عدد 30 شاليه مساحة 108م للوحدة - عدد 32 شاليه مساحة 115م للوحدة).

- في 27/07/2013، تم عمل ملحق آخر طبقًا للجنة التحكيم ما بين النقابة والشركة، وتم فيه إلغاء الفندق الخاص بالقرية وتعويض النقابة بعدد 13 استديو بمساحة 60م لكل وحدة، وبالتالي يصبح عدد الوحدات المخصصة للنقابة 88 وحدة.

- في أبريل 2017، تم الاتفاق مع الشركة لتشطيب 12 شاليها وطرحها للبيع، وتم بيع 3 شاليهات وتسليمها لحاجزيها بعد سداد المقدم، وينتهي سداد الأقساط في أغسطس 2022، ومنذ ذلك التاريخ تطالب إدارة القرية النقابة باستلام الوحدات المخصصة لها، وقامت النقابة بدفع أكثر من لجنة للمعاينات ومحاولة التوصل لإنهاء المتعلقات مع الشركة.

تخصيص شاليهات للمهندسين

- في 15/06/2020، تمت الموافقة من هيئة المكتب لأحد المهندسين بتخصيص استديو، على أن يتم سداد مبلغ جدية حجز لحين الانتهاء من التقييم، وقام بسداد المبلغ المطلوب منه كمقدم حجز، وجارٍ تسليمه الاستديو.

- في 05/09/2020، تمت الموافقة من هيئة المكتب لأحد المهندسين بتخصيص شاليه، على أن يتم سداد مبلغ جدية حجز لحين الانتهاء من التقييم، وقام بسداد المبلغ المطلوب منه كمقدم حجز، وجارٍ تسليمه الشاليه.

- في 17/02/2022، تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء مهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، لإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بين النقابة والشركة، وقامت اللجنة بالفعل بإنهاء جميع المتعلقات مع الشركة وإعداد تقييم مالي لكافة وحدات النقابة بالاستعانة بالخبراء.

- بتاريخ 11/6/2022، تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس أحمد المصري، رئيس النقابة الفرعية بالإسماعيلية، وتحت إشراف المهندس أمين الصندوق، لتحديد كيفية التصرف في الوحدات المتبقية وعددها 83 وحدة، ببيع جزء منها وتخصيص جزء منها كمصيف للأعضاء، والتقرير المعد لذلك معروض على هيئة المكتب.

واختتمت نقابة المهندسين تقريرها بالتأكيد على أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بتحديد الوحدات التي سيتم استخدامها كمصيف للمهندسين، وكذلك الوحدات التي سيتم بيعها لصالح صندوق المعاشات، كما أعلنت أنه سيتم فتح باب الحجز بعد استيفاء المستندات اللازمة قريبًا جدًا.