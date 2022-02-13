تحرير 100 مخالفة للمخابز البلدية في حملة لـ«تموين بني سويف» خلال أسبوع

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية «في المدة من 6 حتى 12 فبراير الجاري»، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده المهندس وصفي عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و16 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و12محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و18محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و10 محاضر للتصرف في 623 جوال دقيق مدعم، و20 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس معتمد داخل المخبز، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش ومحضر لعدم وجود ماكينة لصرف الخبز.

فيما تواصل أجهزة المديرية المرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وقد صدر القرار الوزاري رقم 186 بتوريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب هيئة السلع التموينية اختيارياً، حيث يبدأ موسم التوريد 15 أبريل 2022 وحتى 15 يوليو، لجميع الأصناف المنصرفة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، إذ تقوم المديرية بإجراء الترتيبات اللازمة والإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة، المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة.

تحرير 3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و5مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية،و 2مخالفة لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزنها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 21 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و27 محضراً لجزارين وتجار مواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية، و11محضراً لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم غير مذبوحة داخل المجازر الحكومية وتم التحفظ على 125 كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية للمجازر، ومحضرضد أحد المخابز البلدية لقيام صاحبها بتجميع عدد 4 جوال دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح منه، و3 محاضر لتجار مواد غذائية لقيامهم بحيازة وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير لها، و3 محاضر لأصحاب محال عامة «زيوت سيارات، تجارة أعلاف» لمزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على سجل تجاري، حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشان

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة.

متابعة سير العمل في تصفية «الأوكازيون الشتوي»

كما تابعت المديرية سير العمل في التصفية الموسمية الأولى لعام 2022 «الأوكازيون الشتوي»، والذي بدأ في 7 فبراير الجاري ويستمر لمدة شهر، حيث قامت المديرية بإعداد غرفة عمليات لإحكام الرقابة وتكثيف الحملات على المحلات التجارية أثناء فترة الأوكازيون والقيام بالتحقق من سعر بيع المعلن عنها بالتصفية خلال الشهر السابق، للتأكد من عمل المحلات أوكازيون فعلي، مع إلزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة قبل التخفيضات وبعدها، مع التأكد من الحصول على تصريح الاشتراك بالأوكازيون من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالمديرية، حيث بلغ عدد المشتركين بالأوكازيون 38 مشتركاً، وتم تحرير 14 محضراً ضد أصحاب محلات تجارية لقيامهم بالإعلان عن القيام بتخفيضات دون الحصول على ترخيص.