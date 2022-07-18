من هو الدكتور أحمد زايد المدير الجديد لمكتبة الإسكندرية؟

جاء انتخاب الدكتور أحمد عبد الله زايد، مديراً لمكتبة الإسكندرية، خلفاً للدكتور مصطفى الفقي، حيث تم انتخابه من قبل أعضاء مجلس الأمناء، وذلك لتولي مسؤولية أكبر صرح ثقافي في مصر.

من هو مدير مكتبة الإسكندرية الجديد؟

الدكتور أحمد عبد الله زايد حجاب، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا، رئيس قسم علم الاجتماع بمعهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية، ومقرر لجنة التعليم بالمجلس.

مؤهلات الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

حصل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، على درجة الليسانس في الآداب قسم الاجتماع، جامعة القاهرة 1972، ثم حصل على ماجستير في علم الاجتماع بجامعة القاهرة في عام 1976، ودكتوراه في علم الاجتماع بجامعة القاهرة عام 1981، وسبق له وأن التحق بالدراسة لمدة عامين بجامعة إيست انجليا في إنجلترا، وذلك لجمع المادة العلمية للدكتوراه من نوفمبر 1977، بمنحة من المجلس البريطاني.

التدرج الوظيفي لمدير مكتبة الإسكندرية الجديد

أعير الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية الجديد، إلى جامعة قطر خلال الفترة بين عامي 1986 و1992، ثم قائماً بأعمال رئيس قسم الاجتماع بجامعة قطر، ثم مديراً لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة في ديسمبر 1994 حتى 1998، حيث يُعد مؤسس المركز، كما عمل مستشاراً ثقافياً لجمهورية مصر العربية في الرياض بين عامي 1998 و2001، وأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة 2001، وأمين اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين، تخصص علم الاجتماع.

شغل الدكتور أحمد زايد منصب مدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، في كلية الآداب، بجامعة القاهرة عام 2003، ووكيلاً لكلية الآداب جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم عميداً لكلية الآداب بجامعة القاهرة في 2004، وشغل عضوية مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ولجنة الدراسات الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة، ونائباً لرئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، والمستشار الأكاديمي لبرنامج بحوث الشرق الأوسط، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، وتولى رئاسة تحرير مجلة «إضافات»، التي تصدرها الجمعية العربية لعلم الاجتماع، ورئاسة تحرير حولية كلية الآداب بجامعة القاهرة.

شغل الدكتور زايد أيضاً عضوية الاتحاد الدولي لعلم الاجتماع، والجمعية العربية لعلم الاجتماع، ولجنة الدراسات الاجتماعية بالمجلس الأعلى للثقافة، ونائباً لرئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع.