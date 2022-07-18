اجندة معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022.. يركز على وعي الإنسان 

ينطلق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022، ظهر اليوم الاثنين، ويضم أحداثا ثقافيا على مدار 11 يوما هي مدة المعرض الذي يستمر حتى 28 يوليو 2022، الذي يأتي هذا العام تحت شعار: «الوعي وبناء الإنسان»، وبدوره يركَّز البرنامج والمحتوى الثقافي على وعي وبناء الإنسان ويضم المعرض هذا العام 75 حدثًا ثقافيًا، يشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر.

جدول معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022

وتشنر «الوطن» جدول معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022 الذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، ويحوي عدد من الفعاليات الثقافية الهامة بدءاً من فعاليات الأطفال وورش العمل واللقاءات الفنية بحضور نجوم الفن.

أول أيام معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022

يوجد عدد من الفعاليات خلال أول أيام معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022، غدا الثلاثاء، إلا أن هناك 3 أحداث هامة للغاية، أولها لقاء بيت العائلة المصرية من 5 إلى 7 مساء، فيما يليه حدثين من 7 إلى 9 مساء أولهما برنامج التبادل الثقافي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وثانيهما لقاء مع صناع عمل جزيرة غمام.

أبرز أحداث معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب 2022

- المهارات الرقمية من السفارة الأمريكية، الأربعاء 20 يوليو، من 7 إلى 9 مساء.

- تغريدات تاريخية من العصر الإسلامي، الخميس 21 يوليو من 10 إلى 12 صباحا.

- ثقافة الترند، يوم الجمعة 22 يوليو، من 5 إلى 7 مساءً.

- تترات المسلسلات بين الكلمة واللحن، يوم الجمعة 22 يوليو، من 7 إلى 9 مساءً.

- لقاء مع عمر طاهر، يوم السبت 23 يوليو، من 5 إلى 7 مساءً.

- الإعلام الرياضي، يوم الأحد 24 يوليو من 3 إلى 6 عصراً.

- ورشة عمل كتابة المسرحية، يوم الأحد 24 يوليو من 2 إلى 4 عصراً.

- الثقافة القبطية والإسلامية التأثير والروافد المشتركة، يوم الاثنين 25 يوليو من 2 إلى 4 عصراً.

- مستقبل الإعلام الرقمي، يوم الأربعاء 27 يوليو، من 12 إلى 2 ظهرا.