مكتبة الإسكندرية توفر مصادر تعليمية وترفيهية للأطفال بعدة لغات

أعلنت مكتبة الإسكندرية توفير المصادر التعليمية والثقافية والترفيهية للأطفال من سن 6 إلى 11عاما، كما تحتوي على مواد بعدة لغات، وتشمل موضوعات متنوعة بداية من علم الفنون إلى علم الحيوان، في مكتبة الطفل التابعة لمكتبة الإسكندرية، كما يوجد بها معمل للحاسب الآلي لاستكشاف العديد من المواقع الإلكترونية الشيقة، وتعلم كيفية البحث في المكتبة.

مكتبة الإسكندرية

وأضاف بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، إن مكتبة الطفل تهدف في المقام الأول إلى تنمية قدرات الأطفال على القراءة والبحث، وتشجيعهم على الإبداع من خلال مختلف برامج المكتبة وأنشطتها؛ حيث يقدم العاملون بالمكتبة العديد من الأنشطة للأطفال بشكل يومي؛ مثل رواية القصص، ودعوة كُتّاب متخصصين في أدب الطفل لتشجيع الأطفال على حب القراءة، وتقديم عروض مسرح العرائس، وورش عمل الفنون والأشغال اليدوية.

منافذ لبيع إصدارات مكتبة الإسكندرية:

أفرع الإسكندرية:

1. مكتبة الإسكندرية: منفذ بيع الكتب بمدخل مبني المكتبة الرئيسي.

2. القبة السماوية: منفذ بيع الكتب داخل مركز القبة السماوية العلمي.

أفرع القاهرة:

1. منفذ بيع الكتب داخل بيت السناري الأثري

العنوان: حارة مونج، خلف المدرسة السنية، حي السيدة زينب، القاهرة.

2. منفذ بيع الكتب داخل قصر خديجة:

العنوان: حلوان الشرقية، قسم حلوان، القاهرة.

3. منفذ بيع الكتب داخل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي:

العنوان: القرية الذكية، الكيلو 28، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، الجيزة.

مكتبة الإسكندرية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب

وفازت مكتبة الإسكندرية، مؤخرا بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع النشر والتقنيات الثقافية في دورتها الـ 16، وتسلم الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الجائزة في حفل رسمي بدولة الإمارات في مايو الماضي، في حضور الفريق سيف بن زايد، وزير الداخلية، والشيخة بدور القاسمي بنت الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، ورئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، والعديد من أفراد العائلة الحاكمة ولفيف من الشخصيات العامة الإماراتية.