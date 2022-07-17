المعرض السنوي للكتاب في مكتبة الإسكندرية.. 75 حدثا ثقافيا 

ينطلق المعرض السنوي للكتاب في مكتبة الإسكندرية، غدًا الاثنين، والذي يستمر المعرض حتى 28 يوليو 2022، ويقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، والذي يأتي هذا العام تحت شعار: «الوعي وبناء الإنسان»، والذي بدوره يركَّز البرنامج والمحتوى الثقافي على وعي وبناء الإنسان. ويضم المعرض هذا العام 75 حدثًا ثقافيًا، يشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر.

البرنامج الثقافي التابع للمعرض السنوي للكتاب في مكتبة الإسكندرية

ويحتوي المعرض السنوي للكتاب في مكتبة الإسكندرية، عبر البرنامج الثقافي الذي يضم مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة «الرواية – القصة القصيرة – السيناريو- الدراما الإذاعية- القصة القصيرة جدا- ورشة النقد» هذا بجانب ورشة للترجمة وورشة الخط العربي.

ويشارك في المعرض السنوي للكتاب في مكتبة الإسكندرية لهذا العام عدد من الأسماء البارزة وعلى رأسها الكاتب إبراهيم عبد المجيد، والدكتور هيثم الحاج علي، والدكتور أسامة الأزهري، والدكتور علي بن تميم، والدكتور أسامة الشاذلي، والدكتور جمال ياقوت، والكاتب عمر طاهر، الكاتب الصحفي سيد محمود، الروائي والشاعر علاء خالد، المترجم هشام فهمي، الروائية والدكتور ريم بسيوني، والكاتب وليد فكري، والدكتور محمد صادق وغيرهم.

معلومات عن المعرض السنوي للكتاب في مكتبة الإسكندرية

- يقام المعرض السنوي للكتاب في مكتبة الإسكندرية في الفترة من 18 إلى 28 يوليو 2022، على أن تكون مواعيد المعرض يوميا من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، وفي أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء.

- أجنحة البيع بمساحات متفاوتة، ويحتوي كل جناح على طاولة وكرسيين، ورفوف للكتب، ومخرج كهربائي. كما يمكن توفير معدات إضافية بالطلب، وتكون بتكلفة إضافية.

- الاشتراك في المعرض للناشرين فقط وأعضاء اتحاد الناشرين وممثلي الدول والمؤسسات والهيئات العامة، كذلك المؤسسات والهيئات الدولية وليس لموزعي الكتب.