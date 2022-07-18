بسام راضي: زيارة السيسي لألمانيا تأتي في ظرف دقيق يمر به العالم

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية إلى ألمانيا تأتي في ظرف دقيق يمر به العالم في ظل أزمتي الطاقة والغذاء الناتجتين عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات خاصة لإذاعة راديو مصر، خلال مداخلة هاتفية من برلين، أن الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، كما أنها تكتسب أهمية خاصة كونها الأولى للرئيس السيسي منذ تولي المستشار أولاف شولتز منصب المستشارية الألمانية.

العلاقات المصرية الألمانية

وشدد السفير بسام راضي على الأهمية الكبيرة للتواصل مع الجانب الألماني على مستوى الرئاسة، خاصة في ظل الاحتفال هذا العام بمرور 70 عامًا على تدشين العلاقات المصرية الألمانية.

وتطرّق السفير بسام راضي إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن كل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك مثل الأوضاع بليبيا وسوريا ولبنان والإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية، والتعاون في مجالات الطاقة، إضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة.

قمة المناخ

وأوضح السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي شارك أيضًا صباح اليوم في الجلسة رفيعة المستوى لحوار بترسبيرج للمناخ، التي تكتسب أهمية كبرى في ظل رئاسة مصر للقمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، حيث استعرض الرئيس السيسي رؤية مصر خلال رئاستها للقمة المقبلة، وشدد على أن مصر عازمة على أن تكون القمة مرحلة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، سواء بتخفيض الدول الكبرى لحدة الانبعاثات الضارة أو مساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.