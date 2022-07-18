كاظم الساهر يحيي حفلا في الساحل الشمالي 4 أغسطس بعد غياب 13 عاما

بعد غياب 13 عاما عن الغناء داخل الأراضي المصرية، يحيي الفنان كاظم الساهر حفلا في الساحل الشمالي بالرابع من أغسطس المقبل، وفقا للشركة المنظمة.

كاظم الساهر يشدو في حفله بأغنياته الجديدة

حفل كاظم الساهر يقام في فوكا باي، تحت رعاية منصة أنغامي، وعدد من المنصات الأخرى، وهو الحفل الأول منذ عام 2009، حينما غنى الساهر في دار الأوبرا المصرية.

وعلمت «الوطن» أن كاظم الساهر فضل أن يحيي حفلا قبل السفر للولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث تبدأ جولته الغنائية من 15 أغسطس لـ4 سبتمبر، وتكون الحفلة الأولى يوم الخميس 15 أغسطس المقبل في مدينة تورونتو بكندا.

ويحيي حفلا غنائيا آخر، يوم السبت 20 من الشهر ذاته في شيكاغو، وبعدها يستعد لإحياء حفل كبير في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية يوم 21 أغسطس، ومنها يطير إلى مدينة كونستيتيوشن بواشنطن، إذ يحيي حفلا هناك يوم الجمعة 26 أغسطس؛ لتنتهي جولاته الغنائية خارج البلاد، 27 أغسطس بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

حفل كاظم الساهر في الساحل الشمالي

علمني حبك..



حفل سيدني في استراليا ٢٠٢٢ / الليلة الأولى pic.twitter.com/lpvaz7Jk7W — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) May 28, 2022

يذكر أن كاظم الساهر يستعد لطرح أغنيات ألبومه الجديد خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يشدو بأغنيات جديدة من الألبوم في الحفل.