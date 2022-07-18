ريهام السهلي: هناك احتفاء في الشارع الألماني بالتعاون الوثيق مع مصر

كشفت الإعلامية ريهام السهلي، موفدة قناة «extra news» لبرلين، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين، إذ ذكرت أن هناك احتفاء كبيرا في الشارع الألماني وكذلك أيضًا الإعلام الألماني، بالتعاون الوثيق والعلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتس تطرقا للقضايا الثنائية والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

السيسي تناول مع المستشار الألماني قضية التغيرات المناخية

وأضافت «السهلي»، خلال مداخلة هاتفية على «extra news»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول مع المستشار الألماني قضية التغيرات المناخية وأزمة الطاقة التي تجتاح العالم، إذ ذكر أن أزمة الطاقة كاشفة تؤكد أنه لا مفر ولا بديل عن التعاون، فضلًا عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجاب عن سؤال حول ما يمكن أن تقدمه مصر من تعاون لأوروبا، مؤكدًا أنه من الأمور المهمة التي تتعاون فيها مصر مع أوروبا، وأن مصر مستعدة لتصدير الغاز المسال لألمانيا.

مشروعات في مجال الطاقة تتم في مصر

وأوضحت الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك مشروعات في مجال الطاقة تتم في مصر، وشركة سيمنز الألمانية تقيم مشروعات طاقة كبيرة في مصر، وأكثر من 2000 كيلومتر سكك حديدية و3 محطات نقل كهربائي، موضحة أن مصر وما لديها من إمكانيات وخطط مستقبلية للتحول لمركز إقليمه للطاقة تمثل أملا كبيرا لألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، كما أن لقاء الرئيس السيسي تضمن رسالة مهمة جدا لأي مدى تعتز ألمانيا بهذا النوع من التعاون وقوته ومتانته.