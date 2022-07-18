راضي: الرئيس الألماني استمع بدقة إلى تقديرات السيسي للأوضاع في الشرق الأوسط

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا تأتي في ظرف دقيق جدا يمر به العالم من خلال أزمة الطاقة وأزمة الغذاء وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أنها امتداد للعلاقات التاريخية بين البلدين، وتكتسب أهمية خاصة جدا، إذ أنها الأولى لرئيس الجمهورية منذ تولي أولاف شولتس المستشارية الألمانية.

راضي: الزيارة دشنت مرحلة جديدة من زيادة التعاون واستمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

وأضاف راضي في مداخلة عبر راديو مصر، أنّ التواصل مع الجانب الألماني على المستوى الرئاسي لترسيخ واستمرارية علاقات تعاون وعلاقات بناءة استمرت لأكثر من 70 سنة، حيث يحتفل البلدان بمرور 70 عاما هذا العام على بدء العلاقات، مؤكدًا أن الزيارة دشنت مرحلة جديدة من زيادة التعاون واستمرار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها.

لقاء مطول

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي التقى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية وكان لقاءً مطولا استمرّ لأكثر من ساعة ونصف، وتمّ تبادل وجهات النظر بخصوص كل القضايا الدولية والإقليمية، واستمع الرئيس الألماني بدقة لتقديرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للأوضاع في الشرق الأوسط مثل القضية الليبية والسورية ولبنان، وكل القضايا التي تهم الجانب الأوروبي مثل الهجرة غير الشرعية والتعاون في الطاقة والمجال الثنائي بين البلدين.

جلسة رفيعة المستوى

وأشار، إلى أن الرئيس السيسي شارك في الجلسة رفيعة المستوى في حوار بطرسبرج للمناخ، وهو منتدى تنظمه ألمانيا الاتحادية منذ 2010، حيث يتم دعوة رؤساء العالم المشاركين في عملية التغيرات المناخية، وتمت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن الرئيس السيسي تستضيف قمة المناخ في نوفمبر المناخ، وكانت الجلسة برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي والمستشار الألماني.