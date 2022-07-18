الرئيس السيسي: لا تفريط في أمننا المائي.. ونسعى لإيجاد حل عادل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اطلع المستشار الألماني على آخر تطورات قضية سد النهضة، مؤكدًا استمرار مصر في سعيها لإيجاد حلٍ عادل يراعي متطلبات أمنها المائي، الذي لا تفريط فيه من خلال التوصل إلى اتفاقٍ قانوني ملزم بملء وتشغيل السد.

تصدير الغاز إلى أوروبا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشار الألماني، منذ قليل، أنّه تناول مع المستشار الألماني بحث سبل تعزيز تعاوننا في مجال الطاقة سواء على المستوى الثنائي مع ألمانيا أو مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا استعداد مصر التام لوضع أسس للشراكة القوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها، سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى المانيا والاتحاد الأوروبي أو من خلال إقامة شراكة ممتدة في إطار رؤية مصر الطموحة؛ للتحول إلى مركز تميز في انتاج وتصدير الطاقة النظيفة خاصة مع الهيدروجين، من الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.