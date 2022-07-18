السيسي يلتقي وزيرة الدفاع الألمانية مساء اليوم

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي مساء اليوم، وزيرة الدفاع الألمانية، يليها مائدة مستديرة تضم الرئيس السيسي والوزراء ورؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات الاتحادية الألمانية الكبرى، التي تربطها بمصر علاقات استثمارية قوية من أجل متابعة المشروعات التنموية الكبرى التي تساهم فيها ألمانيا بمصر لحل أي مشكلات أو عوائق.

السيسي يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا غدا

وأضاف راضي، في مداخلة عبر راديو مصر: «غدا سوف يكون هناك عدة لقاءات أخرى مع عدة مسؤولين ألمان منهم وزيرة الخارجية وجار ترتيبها اليوم»، لافتا إلى أن هذه الزيارة مهمة جدا وحققت أهدافا للطرفين في إطار من الاحترام المتبادل والتقدير الكبير والعميق لما تقوم به مصر في كل المجالات مثل معالجة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية التي تعتبر الهاجس الأساسي لأوروبا، بالإضافة إلى التحرك المتزن والرشيد جدا للرئيس عبدالفتاح السيسي في معالجة القضايا الإقليمية، ونشر فكر السلام والبناء والتعاون.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاءات الرؤساء ورؤساء الحكومات والملوك والأمراء تشهد حرصا شديدا جدا على الاستماع لتقديرات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤيته لما يحدث في المنطقة والإقليم، إذ إن تقديرات كثيرة جدا ذكرها الرئيس وشرحها في السنوات الماضية باتت حقيقة؛ منها التعاون في شرق المتوسط وأهميته الكبرى فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي.

تميز مصر في مجال الغاز الطبيعي

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر متميزة في مجال الغاز على مستوى الموارد والإمكانيات اللوجستية والإدارية والصناعية الكبرى في مجال الغاز، إذ إنها الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي لديها محطتا إسالة للغاز الطبيعي، ولهما أهمية كبيرة جدا في تصدير واستخراج وإسالة الغاز: «مصر تتمتع بالمحطتين ومنفردة تماما في شرق المتوسط، بخلاف شبكة البنية التحتية الكبيرة الموجودة فيها».