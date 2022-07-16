 «بعيدا عن الكلاب».. خالد الجندي: 6 أمور تمنع دخول الملائكة للمنزل

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن هناك أمورا أخرى تؤدي لمنع دخول الملائكة إلى البيوت، منها ترك الصلاة والخلافات الزوجية والخصام بين أفراد الأسرة الواحدة وتقديم الخمور في المنازل، لافتًا إلى أن البيوت الخالية من الذكر والتسبيح والتعلق بالله سبحانه وتعالى، وإن كان جميع سكان البيت لا يقومون لصلاة الفجر لا تدخلها الملائكة.

صلاة الفجر فرض مثل باقي الفروض

وأوضح «الجندي» خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة «dmc»، أن بعض الأسر تعتبر صلاة الفجر فريضة سهلة ويمكن قضاءها بعد الاستيقاظ، وهو أمر غير صحيح «صلاة الفجر فرض مثل باقي الفروض ويفضل النوم مبكرا لنستيقظ مبكرا ونصلي الفجر ونبدأ يومنا».

التغلب على الفساد يكون من خلال التعرف على الله

وأضاف «الجندي» أن الفساد ظهر في البر والبحر بما كسبت أيدينا، مؤكدًا أن التغلب على الفساد ومواجهته يكون من خلال التعرف على الله وأن تنسكب العبادات على المؤمن وأسرته ويظل طوال عمره في حالة طواف حول النص الديني والبحث في معانيه.

وأكد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أن الإمام أحمد سئل عن موعد الراحة فأجاب بأنها تكون عند وضع أول قدم للإنسان في الجنة.

وعن الطواف قال إنه يمثل حركة الحياة فلا بد أن نطوف جميعًا حول النص القرآني، نبتعد ونقترب ولكن مع الحفاظ على الوجود في مدار الطواف حول كتاب الله وسنة رسوله الكريم ونتعبد حول الأصل، لافتا إلى أن قضية دخول الكلب للمنازل تثار من وقت لآخر، مع أن الأئمة جميعهم اتفقوا على عدم جواز دخولها، لأن البيوت ليست مكانًا للكلاب ولا نقاش في ذلك إلا في الاستثناءات مثل علاج الاكتئاب، وفقًا لما يقرره الأطباء أو أن يكون صاحبه وحيدًا وكبيرًا في السن أو أن يقود الكلب كفيفًا في حياته اليومية.