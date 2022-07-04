خالد الجندي: «مفيش رحمات مجانية في الإسلام.. والمغفرة محتاجة مجهود»

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المغفرة في حاجة إلى مجهود: «المغفرة محتاجة لشغل ومش هتجيلك على طبق من فضة وأنت نايم على سريرك».

الله يرحم من أراد أن يُرحَم

وأضاف «الجندي» خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، أن الإنسان لا يجب أن يظن أن الله عز وجل ينزل رحماته على الكسالى والراقدين والخمّل، مشيرًا إلى أن الله عز وجل يرحم من أراد أن يُرحَم ويستر لمن أراد أن يُستر، وبالتالي فإن الإنسان إن يستر على نفسه يستره الله، ومن يرحم نفسه بترك الذنوب يرحمه الله، ومن يتحرك لله بالتوبة يغفر له.

الرحمات المجانية غير موجودة في الإسلام

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن الرحمات المجانية غير موجودة في الإسلام؛ فالله عز وجل يرحم تفضلا منه، ولا بد أن يبذل العبد في ذلك سعيا.

واستشهد الجندي، بما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب»، شارحا: «وإذا لم يسأل العباد عن الله، فإنه عز وجل لن يكون قريبا من الذين اختاروا الابتعاد عنه».

وشدد على أن الإنسان إذا لم يكن طالبا لله لن ييجيبه: «نحن كسالى في الدعاء والطلب إلا من رحم الله، فالإنسان يجب أن يدعو الله عز وجل حتى تقضى حاجته، وبالتالي يجب أن ننتبه إلى الكسل في الدعاء».