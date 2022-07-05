الجندي: عندما يريد الله الخير والنجاة للمؤمن يجعل قلبه متأهبا للعبادة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه إذا شعر المؤمن بأن قلبه مُستعد ومتأهب للطاعة والعبادة، فإن الله عز وجل أراد بهذا المؤمن الخير والرحمة والنجاة يوم القيامة، موضحًا أنه عندما يّسمع الإنسان دعوة ربه من خلال الآذان «الله أكبر.. حي على الصلاة.. حي على الفلاح» فإن الله سبحانه وتعالى قد شرفه بندائه، وعلى الجميع أن يستجيب لنداء الله ورسوله، «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم».

عندما يتشرف العبد بسماع آذان الفجر فكأنه جاءت له «عزومة» عند الله

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الشريعة لا تنادي أي شخص، «الشريعة بتستنضف، زي الجواهرجي اللي بيستنضف الحجر الكريم»، فعندما يتشرف العبد بسماع آذان الفجر، فكأنه جاءت له «عزومة» عند الله عز وجل، فيما أوضح أن الحج مكمل للعبادات التي أمرنا الله بها، والتي نزل فيها قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا».

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هذه أجمل 3 كلمات في القرآن كله نزلت على المؤمنين، إذ قال عنها يهودي، لأحد المؤمنين، إن لكم آية لو نزلت فينا معاشر اليهود لاتخذن يوم نزولها عيدا؛ وذلك يؤكد أن دينك كامل وتام ومرضي عنه، لذلك في الحج اجتمعت كل صفات العبودية، وهي «الجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد بالعقل والجهاد بالبدن والجهاد بالبدن»، موضحا أن العبادات منها عبادات مالية وعبادات جسدية وعبادات قلبية.